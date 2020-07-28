Курс долара відновив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав на 5 копійок

Курс долара на міжбанку в продажу 28 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,73 гривень за долар, курс купівлі до 27,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 32,52 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,7100 - 27,7300 грн/долар, євро 32,5121 - 32,5245 грн/євро, російський рубль 0,3816 - 0,3822 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,7100 27,7300 EUR/UAH 32,5121 32,5245 RUB/UAH 0,3816 0,3822

Відзначимо, 27 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,6600 - 27,6800 грн/долар, євро 32,5198 - 32,5406 грн/євро, російський рубль 0,3854 - 0,3860 грн/рубль. Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 28 липня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 14 копійок до 27,78 гривень за долар. Курс євро знизився на 3 копійки до 32,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,51 (27,64 - 27 липня), продажу - 27,78 (27,92 - 27 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,94 (31,93 - 27 липня), продажу - 32,52 (32,55 - 27 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,50 (3,48 - 27 липня), продажу 3,94 (3,94 - 27 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 29 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар, що на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 липня встановлено на такому рівні: 27,6851 гривень за 1 долар (-0,072 грн). При цьому курс долара на 28 липня становить 27,7571 гривень за 1 долар.