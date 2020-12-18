Курс доллара возобновил падение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар торгуется возле уровня 27,75 гривен, евро - ниже 34 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 18 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 27,75 гривен за доллар, курс в покупке до 27,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 33,97 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,7300 - 27,7500 грн/доллар, евро 33,9553 - 33,9798 грн/евро, российский рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Отметим, 17 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 34,0878 - 34,1095 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,81 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 27,8184 гривен за 1 доллар (+0,0811 грн). При этом курс доллара на 17 декабря составляет: 27,7373 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с начала сентября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,8/28,0 грн.