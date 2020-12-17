Курс доллара немного снизился на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 17 декабря 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,84 гривен за доллар, курс в покупке до 27,82 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 34,10 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8200 - 27,8400 грн/доллар, евро 34,0878 - 34,1095 грн/евро, российский рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Отметим, 16 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 27,8350 - 27,8550 грн/доллар, евро 33,9475 - 33,9719 грн/евро, российский рубль 0,3783 - 0,3788 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 27,81 гривен за доллар. Курс на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 декабря установлен на таком уровне: 27,8184 гривен за 1 доллар (+0,0811 грн). При этом курс доллара на 17 декабря составляет: 27,7373 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос после того, как накануне он упал до минимума с начала сентября.