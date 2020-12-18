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Курс долара відновив падіння на міжбанку

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 10:07
Курс долара відновив падіння на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Долар торгується біля рівня 27,75 гривень, євро - нижче 34 гривень

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 18 грудня 2020 року в продажу в порівнянні з закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 33,97 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 33,9553 - 33,9798 грн/євро, російський рубль 0,3780 - 0,3784 грн/рубль.

Курс долара відновив падіння на міжбанку

нагадаємо, 17 грудня торги по долару закрилися в діапазоні 27,8200 - 27,8400 грн/долар, євро 34,0878 - 34,1095 грн/євро, російський рубль 0,3813 - 0,3818 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,81 гривень за долар. Курс на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 грудня встановлено на такому рівні: 27,8184 гривень за 1 долар (+0,0811 грн). При цьому курс долара на 17 грудня становить: 27,7373 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зріс після того, як напередодні він впав до мінімуму з початку вересня.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,8/28,0 грн.

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