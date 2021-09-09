Курс доллара вернулся к снижению на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 31,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,7450 - 26,7650 грн/доллар, евро 31,6018 - 31,6255 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,74 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели сильного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,85 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.