Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7450 - 26,7650 грн/долар, євро 31,6018 - 31,6255 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,74 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.