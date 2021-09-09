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Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

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Україна, Четвер 09 вересня 2021 10:10
Курс долара повернувся до зниження на міжбанку Фото: курс долара знизився на 1 копійку (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 9 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,76 гривень за долар, курс в покупці до 26,74 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 1 копійку до 31,62 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 26,7450 - 26,7650 грн/долар, євро 31,6018 - 31,6255 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3653 грн/рубль.

Курс долара повернувся до зниження на міжбанку

Нагадаємо, 8 вересня торги по долару закрилися в діапазоні: 26,7550 - 26,7750 грн/долар, євро 31,6137 - 31,6373 грн/євро, російський рубль 0,3650-0,3654 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 9 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,74 гривень за долар. Курс виріс на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня сильної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,85 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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