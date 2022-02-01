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Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

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Україна, Вівторок 01 лютого 2022 17:08
Курс долара повернувся до зростання на міжбанку Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продажу 1 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 28,43 гривень за долар, курс в покупці до 28,41 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 26 копійок до 32,02 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,4100 - 28,4300 грн/долар, євро 31,9981 - 32,0207 грн/євро, російський рубль 0,3708-0,3712 грн/рубль.

Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 28 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,3700 - 28,3900 грн/долар, євро 31,7460 - 31,7684 грн/євро, російський рубль 0,3658 - 0,3661 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,31 гривень за долар. Курс знизився на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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