Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 22 декабря 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 27,30 гривен за доллар, курс в покупке до 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 30,87 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2850 - 27,3050 грн/доллар, евро 30,8511 - 30,8737 грн/евро, российский рубль 0,3694 - 0,3700 грн/рубль.
Напомним, 21 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,1850 - 27,2050 грн/доллар, евро 30,6456 - 30,6681 грн/евро, российский рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 23 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,25 гривен за доллар. Курс упал менее чем на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.