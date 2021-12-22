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Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 22 грудня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 10 копійок до 27,30 гривень за долар, курс в покупці до 27,28 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 21 копійку до 30,87 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2850 - 27,3050 грн/долар, євро 30,8511 - 30,8737 грн/євро, російський рубль 0,3694-0,3700 грн/рубль.

Нагадаємо, 21 грудня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,1850 - 27,2050 грн/долар, євро 30,6456 - 30,6681 грн/євро, російський рубль 0,3674 - 0,3678 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 грудня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,25 гривень за долар. Курс впав менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

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