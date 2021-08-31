Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 31 серпня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 26,94 гривень за долар, курс в покупці до 26,92 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 16 копійок до 31,84 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 26,9200 - 26,9400 грн/долар, євро 31,8167 - 31,8403 грн/євро, російський рубль 0,3671-0,3675 грн/рубль. Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 30 серпня 2021 року закрилися в діапазоні: долар 26,8400 - 26,8600 грн/долар, євро 31,6604 - 31,6813 грн/євро, російський рубль 0,3648 - 0,3651 грн/рубль.