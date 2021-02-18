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Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Новость на русском → Київ, Четвер 18 лютого 2021 17:08
Курс долара повернувся до зростання на міжбанку Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку в продаж 18 лютого 2021 року порівняно із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,86 гривень за долар, курс купівлі до 27,83 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 33,62 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,8350 - 27,8600 грн/долар, євро 33,5996 - 33,6298 грн/євро, російський рубль 0,3763 - 0,3768 грн/рубль.

Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Нагадаємо, 17 лютого торги по долару закрилися в діапазоні 27,8100 - 27,8300 грн/долар, євро 33,4888 - 33,5128 грн/євро, російський рубль 0,3758 - 0,3762 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс знизився на 6 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 27,8461 гривень за 1 долар (-0,0577 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить: 27,9038 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

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