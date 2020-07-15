Курс доллара вернулся к росту на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 7 копеек до 27,17 гривен за доллар, курс в покупке до 27,15 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 18 копеек до 31,05 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1550 - 27,1750 грн/доллар, евро 31,0300 - 31,0528 грн/евро, российский рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1550 27,1750 EUR/UAH 31,0300 31,0528 RUB/UAH 0,3821 0,3825

Отметим, 14 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,0800 - 27,1000 грн/доллар, евро 30,8522 - 30,8723 грн/евро, российский рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 15 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,20 гривен за доллар. Курс евро вырос на 15 копеек до 30,96 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,00 (27,01 - 14 июля), продажи - 27,20 (27,24 - 14 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,40 (30,29 - 14 июля), продажи - 30,96 (30,81 - 14 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,45 - 14 июля), продажи 3,86 (3,86 - 14 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,11 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 16 июля установлен на таком уровне: 27,1190 гривен за 1 доллар (-0,0246 грн). При этом курс доллара на 15 июля составляет 27,1436 гривен за 1 доллар.