Курс долара повернувся до зростання на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продажу 15 липня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 7 копійок до 27,17 гривень за долар, курс купівлі до 27,15 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,05 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,1550 - 27,1750 грн/долар, євро 31,0300 - 31,0528 грн/євро, російський рубль 0,3821 - 0,3825 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1550 27,1750 EUR/UAH 31,0300 31,0528 RUB/UAH 0,3821 0,3825

Відзначимо, 14 липня, торги по долару закрилися в діапазоні 27,0800 - 27,1000 грн/долар, євро 30,8522 - 30,8723 грн/євро, російський рубль 0,3810 - 0,3815 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 15 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 4 копійки до 27,20 гривень за долар. Курс євро зріс на 15 копійок до 30,96 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,00 (27,01 - 14 липня), продажу - 27,20 (27,24 - 14 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 30,40 (30,29 - 14 липня), продажу - 30,96 (30,81 - 14 липня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,45 (3,45 - 14 липня), продажу 3,86 (3,86 - 14 липня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,11 гривень за долар, що на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 16 липня встановлено на такому рівні: 27,1190 гривень за 1 долар (-0,0246 грн). При цьому курс долара на 15 липня становить 27,1436 гривень за 1 долар.