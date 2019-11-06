Курс доллара ускорил снижение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 6 ноября 2019 года снизился на 13 копеек до 24,60 гривен за доллар, курс в покупке до 24,57 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 27,25 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,5700 - 24,6000 грн/доллар, евро 27,2284 - 27,2592 грн/евро, российский рубль 0,3848 - 0,3857 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,5700 24,6000 EUR/UAH 27,2284 27,2592 RUB/UAH 0,3848 0,3857

Напомним, 5 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,7000 - 24,7300 грн/доллар, евро 27,3947 - 27,4255 грн/евро, российский рубль 0,3893 - 0,3902 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,65 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 ноября установлен на таком уровне: 2465,7612 гривен за 100 долларов (-6,1855 гривен).

В то же время в обменных пунктах Украины 6 ноября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 24,76 гривен за доллар, курс евро снизился на 19 копеек до 27,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,55 (24,62 - 5 ноября), продажи - 24,76 (24,83 - 5 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,11 (27,30 - 5 ноября), продажи - 27,54 (27,73 - 5 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,54 (3,53 - 5 ноября), продажи 3,91 (3,93 - 5 ноября) грн за 10 рублей.