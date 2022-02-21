Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 28,61 гривен за доллар, курс в покупке до 28,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копееки до 32,42 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".
Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 28,5950 - 28,6150 грн/доллар, евро 32,4067 - 32,4293 грн/евро, российский рубль 0,3596 - 0,3601 грн/рубль.
Напомним, 18 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне доллар 28,4150 - 28,4350 грн/доллар, евро 32,2453 - 32,2651 грн/евро, российский рубль 0,3710 - 0,3715 грн/рубль.
Курс НБУ
Национальный банк Украины (НБУ) на 22 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,48 гривен за доллар. Курс вырос на 14 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.