Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 21 февраля 2022 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 28,61 гривен за доллар, курс в покупке до 28,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 16 копееки до 32,42 гривен за евро.