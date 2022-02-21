Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Курс долара на міжбанку у продажу 21 лютого 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 18 копійок до 28,61 гривень за долар, курс в покупці до 28,59 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 16 копійок до 32,42 гривень за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".
Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,5950 - 28,6150 грн/долар, євро 32,4067 - 32,4293 грн/євро, російський рубль 0,3596-0,3601 грн/рубль.
Нагадаємо, 18 лютого торги по долару закрилися в діапазоні долар 28,4150 - 28,4350 грн/долар, євро 32,2453 - 32,2651 грн/євро, російський рубль 0,3710 - 0,3715 грн/рубль.
Курс НБУ
Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,48 гривень за долар. Курс зріс на 14 копійок порівняно з попереднім банківським днем.