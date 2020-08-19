Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 19 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 17 копеек до 27,46 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 15 копеек до 32,78 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4300 - 27,4600 грн/доллар, евро 32,7541 - 32,7899 грн/евро, российский рубль 0,3745 - 0,3750 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,4300 27,4600 EUR/UAH 32,7541 32,7899 RUB/UAH 0,3745 0,3750

Отметим, 18 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 32,6127 - 32,6366 грн/евро, российский рубль 0,3731 - 0,3736 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 19 августа 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 7 копеек до 27,45 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 32,69 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,22 (27,13 - 18 августа), продажи - 27,45 (27,38 - 18 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,17 (31,98 - 18 августа), продажи - 32,69 (32,45 - 18 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,45 (3,42 - 18 августа), продажи 3,82 (3,81 - 18 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,31 гривен за доллар, что на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 20 августа установлен на таком уровне: 27,3160 гривен за 1 доллар (+0,0863 грн). При этом курс доллара на 19 августа составляет 27,2297 гривен за 1 доллар.