Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 июля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 27,63 гривен за доллар, курс в покупке до 27,61 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 25 копеек до 31,63 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,6100 - 27,6300 грн/доллар, евро 31,5223 - 31,5424 грн/евро, российский рубль 0,3857 - 0,3861 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,6100 27,6300 EUR/UAH 31,5223 31,5424 RUB/UAH 0,3857 0,3861

Отметим, 17 июля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,4200 - 27,4500 грн/доллар, евро 31,3383 - 31,3825 грн/евро, российский рубль 0,3819 - 0,3825 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 20 июля 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 12 копеек до 27,61 гривен за доллар. Курс евро вырос на 24 копейки до 31,54 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,34 (27,21 - 17 июля), продажи - 27,61 (27,49 - 17 июля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,97 (30,73 - 17 июля), продажи - 31,54 (31,30 - 17 июля) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,46 (3,45 - 17 июля), продажи 3,87 (3,87 - 17 июля) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 24 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 21 июля установлен на таком уровне: 27,6011 гривен за 1 доллар (+0,2405 грн). При этом курс доллара на 20 июля составляет 27,3606 гривен за 1 доллар.