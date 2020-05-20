Курс доллара ускорил рост на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 20 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 12 копеек до 26,69 гривен за доллар, курс в покупке до 26,67 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 26 копеек до 29,31 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,6700 - 26,6950 грн/доллар, евро 29,2889 - 29,3137 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3737 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6700 26,6950 EUR/UAH 29,2889 29,3137 RUB/UAH 0,3732 0,3737

Напомним, 19 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,5450 - 26,5750 грн/доллар, евро 29,0216 - 29,0544 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3661 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 20 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 12 копеек до 29,12 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,49 (26,46 - 19 мая), продажи - 26,73 (26,70 - 19 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,72 (28,59 - 19 мая), продажи - 29,15 (29,03 - 19 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,21 - 19 мая), продажи 3,68 (3,68 - 19 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,58 гривен за доллар. Курс на 7 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 мая установлен на таком уровне: 26,5854 гривен за 1 доллар (+0,0695 грн). При этом курс доллара на 20 мая составляет 26,5159 гривен за 1 доллар.