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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     19.03.2020 - 10:42
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Безготівковий долар подорожчав на 40 копійок і наблизився до рівня 28 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 18 березня 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 40 копійок до 27,81 гривень за долар, курс купівлі до 27,79 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 44 копійки до 30,23 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 27,7900 - 27,8100 грн/долар, євро 30,2105 - 30,2322 грн/євро, російський рубль 0,3495 - 0,3500 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,7900

27,8100

EUR/UAH

30,2105

30,2322

RUB/UAH

0,3495

0,3500

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 18 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 27,3700 - 27,4100 грн/долар, євро 29,7539 - 29,7946 грн/євро, російський рубль 0,3428 - 0,3436 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,26 гривень за долар, що на 21 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,2685 гривень за 1 долар (+0,2119 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,0566 гривень за 1 долар.

Нагадаємо, Національний банк України закупив готівкову валюту в євро і продасть її банкам на аукціоні. Таким чином НБУ бореться з дефіцитом валютної готівки із-за перебоїв в авіасполученні. Також НБУ домовляється з контрагентами з США про доставку значної партії в доларах.

Згідно з прогнозом аналітиків Альпарі, курс долара до гривні може зрости до 30 гривень, якщо ситуація на світових фінансових ринках буде погіршуватися через пандемію коронавірусу.

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Теми: Курс долара
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