Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар за день подорожчав на 50 копійок, незважаючи на заходи НБУ

Курс долара на міжбанку в продаж 16 березня 2020 року виріс на 50 копійок до 26,72 гривень за долар, курс купівлі до 26,68 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 55 копійок до 29,66 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,6800 - 26,7200 грн/долар, євро 29,6254 - 29,6672 грн/євро, російський рубль 0,3591 - 0,3599 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 26,6800 26,7200 EUR/UAH 29,6254 29,6672 RUB/UAH 0,3591 0,3599

Нагадаємо, 13 березня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,1900 - 26,2200 грн/долар, євро 29,0813 - 29,1120 грн/євро, російський рубль 0,3583 - 0,3589 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 16 березня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 58 копійок до 27,18 гривень за долар, курс євро виріс на 52 копійки до 30,20 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,40 (25,98 - 13 березня), продажу - 27,18 (26,60 - 13 березня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,27 (28,91 - 13 березня), продажу - 30,20 (29,68 - 13 березня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,25 (3,25 - 13 березня), продажу 3,73 (3,70 - 13 березня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 17 березня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар, що на 44 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 березня встановлено на такому рівні: 26,5249 гривень за 1 долар (+0,4359 грн). При цьому курс долара на 16 березня становить 26,089 гривень за 1 долар.