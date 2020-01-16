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Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Новини » Фінанси     16.01.2020 - 17:35
Курс долара прискорив зростання на міжбанку
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подорожчав ще на 15 копійок

Курс долара на міжбанку в продаж 16 січня 2020 року виріс на 14 копійок до 24,19 гривень за долар, курс купівлі до 24,17 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 26,96 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 24,1700 - 24,1950 грн/долар, євро 26,9326 - 26,9604 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,1700

24,1950

EUR/UAH

26,9326

26,9604

RUB/UAH

0,3919

0,3925

Курс долара прискорив зростання на міжбанку

Нагадаємо, 15 січня 2020 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0300 - 24,0500 грн/долар, євро 26,7982 - 26,8261 грн/євро, російський рубль 0,3909 - 0,3915 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 16 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 14 копійок до 24,22 гривень за долар, курс євро виріс на 22 копійки до 26,97 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,03 (23,86 - 15 січня), продажу - 24,22 (24,08 - 15 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,61 (26,34 - 15 січня), продажу - 26,97 (26,75 - 15 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,59 (3,58 - 15 січня), продажу 3,92 (3,90 - 15 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,09 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 24,0923 гривень за 1 долар (+0,1102 грн). При цьому курс долара на 16 січня становить 23,9821 гривень за 1 долар.

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Теми: Курс долара
Новини України Курс долараКурс євроКурс рубля
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