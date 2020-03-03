Курс доллара ускорил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 3 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 20 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс евро вырос на 43 копейки до 27,80 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,68 (24,50 - 2 марта), продажи - 24,95 (24,75 - 2 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,32 (26,93 - 2 марта), продажи - 27,80 (27,37 - 2 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,43 (3,42 - 2 марта), продажи 3,80 (3,78 - 2 марта) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,75 - 25,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 3 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 6 копеек до 24,95 гривен за доллар, курс в покупке 24,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 6 копеек до 27,75 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 марта справочный курс на уровне 24,93 грн/доллар, повысив его по сравнению с 2 марта (24,77 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, население Украины в феврале 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1456,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1165,2 млн долларов.Таким образом, в феврале снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 291,2 млн долларов

Отметим, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 24-28 февраля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 81,00 млн долларов, что на 44 млн долларов меньше, чем неделей ранее