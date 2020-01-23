Курс доллара ускорил рост

В обменных пунктах Украины сегодня, 23 января 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 18 копеек до 24,58 гривен за доллар, курс евро вырос на 15 копеек до 27,27 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,33 (24,21 - 22 января), продажи - 24,58 (24,40 - 22 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,83 (26,72 - 22 января), продажи - 27,27 (27,12 - 22 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,61 (3,59 - 22 января), продажи 3,96 (3,94 - 22 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 24,40-24,55 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 23 января межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,20 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 23 января справочный курс на уровне 24,54 грн/доллар, повысив его по сравнению с 22 января (24,30 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.