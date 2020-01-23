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Курс доллара растет на межбанке

Новости » Финансы     23.01.2020 - 11:05
Курс доллара растет на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит около 24,50 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 23 января 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 9 копеек до 24,54 гривен за доллар, курс в покупке до 24,51 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 27,20 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,5100 - 24,5400 грн/доллар, евро 27,1742 - 26,2050 грн/евро, российский рубль 0,3958 - 0,3964 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5100

24,5400

EUR/UAH

27,1742

27,2050

RUB/UAH

0,3958

0,3964

Курс доллара растет на межбанке

Напомним, 21 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4500 грн/доллар, евро 27,0316 - 27,0759 грн/евро, российский рубль 0,3938 - 0,3946 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,33 гривен за доллар, что на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 января установлен на таком уровне: 24,3310 гривен за 1 доллар (+0,0724 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет 24,2586 гривен за 1 доллар.

Отметим, аналитики в течение недели ожидают рост курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,3/24,6 грн.

НБУ на 23 января повысил официальный курс доллара Курс доллара ускорил рост на межбанке
Темы: Курс доллара
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