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Курс долара прискорив падіння на міжбанку

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 17:13
Курс долара прискорив падіння на міжбанку Фото: курс долара знизився на 11 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 23 липня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 11 копійок до 27,06 гривень за долар, курс в покупці до 27,04 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 26 копійок до 31,83 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,0400 - 27,0600 грн/долар, євро 31,8098 - 31,8333 грн/євро, російський рубль 0,3667-0,3671 грн/рубль.

Курс долара прискорив падіння на міжбанку
Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 21 липня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,1500 - 27,1700 грн/долар, євро 32,0750 - 32,0986 грн/євро, російський рубль 0,3677 - 0,3683 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ різко знизив курс долара. Офіційний курс гривні до долара на 26 липня встановлено на такому рівні: 27,048 гривень за 1 долар (-0,1435 грн). При цьому курс долара на 23 липня становить 27,1915 гривень за 1 долар.

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