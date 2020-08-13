Курс доллара ускорил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 13 августа 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 15 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс в покупке до 27,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 32,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,3400 - 27,3700 грн/доллар, евро 32,4197 - 32,4553 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3400 27,3700 EUR/UAH 32,4197 32,4553 RUB/UAH 0,3723 0,3729

Отметим, 12 августа торги по доллару закрылись в диапазоне 27,5000 - 27,5200 грн/доллар, евро 32,3977 - 32,4213 грн/евро, российский рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 августа 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 7 копеек до 27,62 гривен за доллар. Курс евро вырос на 3 копейки до 32,55 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,37 (27,46 - 13 августа), продажи - 27,62 (27,69 - 13 августа) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 32,07 (32,03 - 13 августа), продажи - 32,55 (32,52 - 13 августа) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 13 августа), продажи 3,83 (3,83 - 13 августа) грн за 10 рублей.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,40 гривен за доллар, что на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 14 августа установлен на таком уровне: 27,4083 гривен за 1 доллар (-0,1183 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 27,5266 гривен за 1 доллар.