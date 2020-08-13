Курс долара прискорив падіння на міжбанку

Курс долара на міжбанку в продаж 13 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 15 копійок до 27,37 гривень за долар, курс купівлі до 27,35 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 3 копійки до 32,45 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,3400 - 27,3700 грн/долар, євро 32,4197 - 32,4553 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,3400 27,3700 EUR/UAH 32,4197 32,4553 RUB/UAH 0,3723 0,3729

Відзначимо, 12 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,5000 - 27,5200 грн/долар, євро 32,3977 - 32,4213 грн/євро, російський рубль 0,3728 - 0,3732 грн/рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 серпня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 7 копійок до 27,62 гривень за долар. Курс євро виріс на 3 копійки до 32,55 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,37 (27,46 - 13 серпня), продажу - 27,62 (27,69 - 13 серпня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 32,07 (32,03 - 13 серпня), продажу - 32,55 (32,52 - 13 серпня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 13 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 13 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 14 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,40 гривень за долар, що на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 14 серпня встановлено на такому рівні: 27,4083 гривень за 1 долар (-0,1183 грн). При цьому курс долара на 13 серпня становить 27,5266 гривень за 1 долар.