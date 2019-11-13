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Курс доллара ускорил падение на межбанке

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Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,36 гривен за доллар, курс в покупке до 24,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,3300 - 24,3600 грн/доллар, евро 26,7630 - 26,7935 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3795 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3300

24,3600

EUR/UAH

26,7630

26,7935

RUB/UAH

0,3786

0,3795

Напомним, 12 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4400 грн/доллар, евро 26,8931 - 26,9206 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,46 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2446,1896 гривен за 100 долларов (-4,9122 гривен).

Ка сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 5 ноября объем был 3,139 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является главной причиной укрепления гривны.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-12 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

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