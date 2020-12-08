Курс доллара ускорил падение

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,08 гривен за доллар. Курс на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на таком уровне: 28,0828 гривен за 1 доллар (-0,1566 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 28,2394 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается пятый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 34,03 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.