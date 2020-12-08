Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 28,10 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 28,12 гривен за доллар, курс в покупке до 28,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 34,03 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 28,1000 - 28,1200 грн/доллар, евро 34,0094 - 34,0336 грн/евро, российский рубль 0,3816 - 0,3823 грн/рубль.

Отметим, 7 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1100 - 28,1300 грн/доллар, евро 34,1536 - 34,1751 грн/евро, российский рубль 0,3820 - 0,3825 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,23 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 8 декабря установлен на таком уровне: 28,2394 гривен за 1 доллар (-0,0519 грн). При этом курс доллара на 7 декабря составляет: 28,2913 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс снижается четвертый день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение недели ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,1/28,3 грн.