Курс доллара упал на закрытии межбанка

Курс доллара на межбанке в продаже 11 декабря 2019 года снизился на 7 копеек до 23,57 гривен за доллар, курс в покупке до 23,54 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 26,14 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,5400 - 23,5700 грн/доллар, евро 26,1105 - 26,1414 грн/евро, российский рубль 0,3703 - 0,3710 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,5400 23,5800 EUR/UAH 26,1105 26,1414 RUB/UAH 0,3703 0,3710

Напомним, 10 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,6050 - 23,6450 грн/доллар, евро 26,1519 - 26,1939 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3720 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 11 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 23,67 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,28 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,60 - 10 декабря), продажи - 23,67 (23,80 - 10 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,89 (26,00 - 10 декабря), продажи - 26,28 (26,35 - 10 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 10 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 10 декабря) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,60 гривен за доллар, что на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 12 декабря установлен на таком уровне: 2360,3546 гривен за 100 долларов (-8,5657 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 10 декабря - 2368,8511 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.