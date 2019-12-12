Курс доллара упал до нового минимума с января 2016 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,56 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 декабря установлен на таком уровне: 2356,3276 гривен за 100 долларов (-4,0270 гривен).

При этом курс доллара на 12 декабря составляет 2360,3546 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 10 декабря - 2360,3546 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (13 января 2016 года) - 2326,6758 гривен за 100 долларов.

Напомним, 12 декабря межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 1 копейки до 23,58 гривен за доллар, курс в покупке до 23,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 26,26 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 декабря справочный курс на уровне 23,56 грн/доллар, понизив его по сравнению с 11 декабря (23,61). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года.

В то же время в обменных пунктах Украины 12 декабря курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 11 копеек до 23,59 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 26,26 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,38 (23,60 - 11 декабря), продажи - 23,59 (23,80 - 11 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,88 (26,00 - 11 декабря), продажи - 26,26 (26,35 - 11 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 11 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 11 декабря) грн за 10 рублей.