Курс доллара упал до нового минимума с начала года

В обменных пунктах Украины сегодня, 2 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 24,04 гривен за доллар, курс евро снизился на 1 копейку до 26,51 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,87 (23,88 - 29 ноября), продажи - 24,04 (24,06 - 29 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,18 (26,19 - 29 ноября), продажи - 26,51 (26,52 - 29 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,51 - 29 ноября), продажи 3,79 (3,80 - 29 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,75-24,10 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 2 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 2 копейки до 23,97 гривен за доллар, курс в покупке до 23,95 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 26,40 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 2 декабря справочный курс на уровне 23,96 грн/доллар, понизив его по сравнению с 29 ноября (23,97). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 25-29 ноября 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 184,00 млн долларов, что на 64 млн долларов больше, чем неделей ранее (120,00 млн долларов).

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.