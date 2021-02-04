Курс доллара упал ниже 28 гривен впервые с середины января

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара снизился на 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,995 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,0589 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и опустился ниже 28 гривен впервые с 14 января 2021 года.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 3 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 28,01 гривен за доллар, курс в покупке до 27,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,69 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.