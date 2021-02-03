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Курс доллара падает третий день подряд

Киев, Среда 03 февраля 2021 07:45
Курс доллара падает третий день подряд
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара снизился на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 28,05 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 3 февраля установлен на таком уровне: 28,0589 гривен за 1 доллар (-0,0014 грн). При этом курс доллара на 2 февраля составляет: 28,0603 гривен за 1 доллар.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снижается третий день подряд.

Курс доллара падает третий день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 10 копеек до 28,16 гривен за доллар, курс в покупке до 28,13 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 33,98 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.

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