Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые с середины марта

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 30 апреля установлен на таком уровне: 26,9714 гривен за 1 доллар (-0,0771 грн). При этом курс доллара на 29 апреля составляет 27,0485 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, в последний раз курс доллара был ниже 27 гривен - 26,5249 гривен за доллар. После этого он поднялся выше 28 гривен, однако в апреле колебался в диапазоне от 27 до 28 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 29 апреля межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 29,35 гривен за евро. После 12:00 курс доллара упал ниже 27 гривен.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 апреля справочный курс на уровне 26,97 грн/доллар, снизив его по сравнению с 28 апреля (27,05 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 29 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 12 копеек до 27,20 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 29,47 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,95 (27,01 - 28 апреля), продажи - 27,20 (27,32 - 28 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,04 (29,02 - 28 апреля), продажи - 29,47 (29,54 - 28 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,21 (3,19 - 28 апреля), продажи 3,68 (3,66 - 28 апреля) грн за 10 рублей.