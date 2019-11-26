Курс доллара упал ниже 24 гривен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел до нового минимума в этом году

В обменных пунктах Украины сегодня, 26 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,08 гривен за доллар, курс евро снизился на 14 копеек до 26,56 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,98 - 25 ноября), продажи - 24,08 (24,18 - 25 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,21 (26,34 - 25 ноября), продажи - 26,56 (26,70 - 25 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,47 - 25 ноября), продажи 3,81 (3,82 - 25 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,80-24,10 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 26 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 5 копеек до 23,98 гривен за доллар, курс в покупке до 23,96 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 26,41 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 26 ноября справочный курс на уровне 23,98 грн/доллар, понизив его по сравнению с 25 ноября (24,05). Справочный курс обновил минимум в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По прогнозу аналитиков, курс доллара к гривне на текущей неделе может упасть ниже 24 гривен. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,9/24,1 грн.