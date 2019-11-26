Курс долара впав нижче 24 гривень

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до нового мінімуму в цьому році

В обмінних пунктах України сьогодні, 26 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 24,08 гривень за долар, курс євро знизився на 14 копійок до 26,56 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,98 - 25 листопада), продажу - 24,08 (24,18 - 25 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,21 (26,34 - 25 листопада), продажу - 26,56 (26,70 - 25 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,47 (3,47 - 25 листопада), продажу 3,81 (3,82 - 25 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,80-24,10 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 26 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 5 копійок до 23,98 гривень за долар, курс купівлі до 23,96 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 7 копійок до 26,41 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 26 листопада довідковий курс на рівні 23,98 грн/долар, знизивши його порівняно з 25 листопада (24,05). Довідковий курс оновив мінімум в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За прогнозом аналітиків, курс долара до гривні на поточному тижні може впасти нижче 24 гривень. Згідно з прогнозом, долар на міжбанку може торгуватися через тиждень поблизу 23,9 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 23,9/24,1 грн.