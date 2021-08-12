ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Курс долара знову впав після невеликого зростання

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 серпня 2021 16:00
Курс долара знову впав після невеликого зростання Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

Курс долара знову впав після невеликого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після невеликого зростання напередодні.

Курс долара знову впав після невеликого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,78 гривень за долар, курс в покупці до 26,76 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,42 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс долара Курс НБУ
NEWS
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
У центрі Києва на три дні обмежать рух транспорту
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень