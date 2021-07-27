Курс доллара упал до минимума за последний год

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,90 гривен за доллар. Курс снизился на 8 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,95 гривен за доллар, курс в покупке до 26,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,76 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.