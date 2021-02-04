Курс доллара на межбанке упал ниже 28 гривен и продолжает снижаться

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар теряет позиции

Курс доллара на межбанке по состоянию на 11:00 4 февраля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,92 гривен за доллар, курс в покупке до 27,90 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 16 копеек до 33,46 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 27,9050 - 27,9200 грн/доллар, евро 33,4469 - 33,4649 грн/евро, российский рубль 0,3691 - 0,3697 грн/рубль.

Напомним, 3 февраля торги по доллару закрылись в диапазоне 27,9450 - 27,9600 грн/доллар, евро 33,6066 - 33,6246 грн/евро, российский рубль 0,3680 - 0,3685 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 февраля установлен на таком уровне: 27,995 гривен за 1 доллар (-0,0639 грн). При этом курс доллара на 3 февраля составляет: 28,0589 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается четвертый день подряд и опустился ниже 28 гривен впервые с 14 января 2021 года.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. По прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 28,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,2 грн.