Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 ноября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 26,24 гривен за доллар, курс в покупке до 26,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,35 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: доллар 26,2250 - 26,2450 грн/доллар, евро 30,3344 - 30,3575 грн/евро, российский рубль 0,3664 - 0,3670 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,24 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.