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Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року

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Україна, Четвер 04 листопада 2021 16:07
Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року Фото: курс долара знизився на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,19 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 5 листопада встановлено на такому рівні: 26,19 гривень за 1 долар (-0,0531 грн). При цьому курс долара на 4 листопада становить 26,2431 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з березня 2020 року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 4 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,24 гривень за долар, курс в покупці до 26,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 30,35 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,25 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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