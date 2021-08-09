Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,80 гривен за доллар. Курс снизился на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 26,8011 гривен за 1 доллар (-0,0335 грн). При этом курс доллара на 9 августа составляет: 26,8346 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 9 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейки до 26,81 гривен за доллар, курс в покупке до 26,79 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 31,52 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.