Курс доллара упал до минимума за 9,5 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 3 июня установлен на уровне 27,34 гривен за доллар. Ниже курс был только 20 августа 2020 года - 27,31 гривен за доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,3449 гривен за 1 доллар (-0,0932 грн). При этом курс доллара на 2 июня составляет 27,4381 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 33,45 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.