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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Среда 02 июня 2021 10:16
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 33,45 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3950 - 27,4150 грн/доллар, евро 33,4383 - 33,4572 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару 1 июня закрылись в диапазоне: 27,4250 - 27,4450 грн/доллар, евро 33,5682 - 33,5899 грн/евро, российский рубль 0,3732 - 0,3736 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение четырех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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