Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 2 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 33,45 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3950 - 27,4150 грн/доллар, евро 33,4383 - 33,4572 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 27,4381 гривен за 1 доллар (-0,0293 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 27,4674 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара падает в течение четырех дней подряд.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели значительного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.