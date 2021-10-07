Курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року

Національний банк України (НБУ) на 8 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,33 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 8 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3314 гривень за 1 долар (-0,0189 грн). При цьому курс долара на 7 жовтня становить 26,3503 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знижується п'ятий день поспіль і впав до мінімуму за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)