Курс доллара упал на межбанке после нескольких дней роста

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар опустился до уровня 24,80 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 4 марта 2020 года снизился на 16 копеек до 24,84 гривен за доллар, курс в покупке до 24,81 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 27,60 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,8100 - 24,8400 грн/доллар, евро 27,5763 - 27,6071 грн/евро, российский рубль 0,3742 - 0,3748 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,8100 24,8400 EUR/UAH 27,5763 27,6071 RUB/UAH 0,3742 0,3748

Напомним, 3 марта 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,9800 - 25,0000 грн/доллар, евро 27,7877 - 27,8100 грн/евро, российский рубль 0,3712 - 0,3716 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 4 марта курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 6 копеек до 25,01 гривен за доллар, курс евро вырос на 12 копеек до 27,92 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,75 (25,68 - 3 марта), продажи - 25,01 (24,95 - 3 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,49 (27,32 - 3 марта), продажи - 27,92 (27,80 - 3 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,43 - 3 марта), продажи 3,83 (3,80 - 3 марта) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 марта 2020 года установил официальный курс на уровне 24,89 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 5 марта установлен на таком уровне: 24,8908 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 4 марта составляет 24,9386 гривен за 1 доллар.